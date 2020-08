Si tuffa in un canale per soccorrere l'amico, salvati dai carabinieri

Si getta in un canale per soccorrere l'amico, caduto inavvertitamente in acqua, ma viene colto da un improvviso malore. Sarebbero molto gravi le condizioni di un 57enne di Mogliano, sfortunato protagonista di questo episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, a Mogliano Veneto, in via degli Artiglieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo era entrato nel canale Pianton per soccorrere un amico, un 45enne di Scorzè (Venezia) che era caduto in acqua a causa di un mancamento, probabilmente dovuto ad una forte assunzione di alcolici. Per riportare in salvo entrambi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Dosson: i militari non hanno esitato a gettarsi a loro volta nel canale. Le condizioni del 45enne non sono preoccupanti mentre il 57enne, finito in arresto cardiaco e rianimato sul posto da medico e infermieri del Suem 118, è ricoverato in condizioni gravissime al Ca' Foncello di Treviso. Incolumi i militari giunti in via degli Artiglieri grazie alla segnalazioni di alcuni passanti.