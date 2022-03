Due anziane trovate morte in casa a Venezia

Due donne anziane, rispettivamente di 88 e 86 anni, sono state trovate morte in casa a Venezia, in sestiere San Marco, nelle vicinanze del teatro La Fenice. La polizia è stata chiamata sul posto attorno alle 14 di oggi, 10 marzo. Gli agenti delle volanti hanno trovato i corpi ed effettuato una perlustrazione dell'alloggio, raccogliendo i primi elementi. Ad una prima osservazione non ci sarebbero segni evidenti di violenza e non risultano nemmeno tracce di effrazione o rapina. L'eventualità più probabile, dunque, è che siano morte per cause naturali. Eventuali accertamenti saranno disposti dall'autorità giudiziaria.

A lanciare l'allarme è stato un operaio al lavoro sull'impalcatura di un cantiere in un palazzo adiacente. Attraverso la finestra avrebbe notato uno dei corpi a terra e così ha deciso di chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti poco dopo per aprire la porta di casa. È possibile che le anziane fossero morte da qualche tempo. Sul posto, assieme alla polizia, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato i due decessi.