Mondo del rugby in lutto: si è spento a 61 anni coach Alessandro Gerardi

Mondo del rugby veneziano in lutto. Si è spento ieri, per un arresto cardiaco, Alessandro Gerardi, 61enne coach originario di Venezia. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore al termine di un allenamento della sua squadra. I tentativi di salvargli la vita, purtroppo, si sono rivelati vani.

Gerardi, attualmente, ricopriva il ruolo di coach nelle giovanili del Rugby Feltre, ma nel corso della sua lunga carriera aveva allenato in giro per l'Europa e anche in diversi club della provincia di Treviso, facendosi conoscere per la sua grande professionalità. Ad annunciarne la scomparsa, è stato proprio il Rugby Feltre, con un posto su Facebook. «È con grande tristezza che dobbiamo comunicare che Alessandro Gerardi ha passato la palla - si legge -. Al termine dell'allenamento di ieri sera, un arresto cardiaco ha interrotto un'esistenza piena, sempre a disposizione del nostro meraviglioso sport. Soltanto il tempo ci farà comprendere quanto Alessandro ci ha lasciato e quanto ci mancherà».

«In questo momento - continua la società -, l'unica consolazione è sapere che fino in fondo ha fatto ciò che più gli piaceva, conducendo un allenamento con la sua squadra, compiacendosi dell'esito di quella seduta, parlando di rugby e programmando il futuro. Ciao Alessandro, ci mancherai».