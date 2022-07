Malore mentre fa il bagno in mare, muore un uomo di 55 anni

Si sente male mentre fa il bagno in corrispondenza della torretta 16 a Jesolo, soccorso e trasferito all'ospedale muore poco dopo. La tragedia è accaduta venerdì mattina verso le 11.30. Sono stati alcuni bagnanti a dare l'allarme, vedendo l'uomo, un cittadino rumeno di 55 anni, Marian Moise, al largo che si agitava e sbracciava chiedendo aiuto. I bagnini lo hanno portato subito a riva, iniziando le pratiche di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Poi l'ambulanza lo ha preso in cura per trasferirlo all'ospedale di San Donà.

Qualche ora dopo la polizia locale di Jesolo intervenuta sul posto per ricostruire il fatto, ha appreso dai sanitari che l'uomo non ce l'aveva fatta. Originario di Bucarest, Marian Moise si era trasferito a Venezia nel 2019. Viveva da solo e lavorava per una impresa di vigilanza. Da quanto si è era arrivato sulla spiaggia in mattinata, aveva lasciato l'asciugamano e gli effetti personali in diga per immergersi nell'acqua. Poi la tragedia che non gli ha lasciato scampo, anche se inizialmente era sembrato che potesse riprendersi.