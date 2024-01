È morto l'avvocato Gian Mario Balduin

È morto all'età di 72 anni l'avvocato Gian Mario Balduin. Molto conosciuto nel suo campo, nell'arco della sua carriera professionale ha affrontato spesso eventi di cronaca di spessore: negli anni è stato legale di esponenti della Mala del Brenta e di Paolo Noventa, fratello di Isabella, uccisa da Freddy e Debora Sorgato con la complicità di Manuela Cacco.

Balduin, come riporta PadovaOggi, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta. Il suo primo importante incarico l'ha ottenuto ai tempi del rapimento del generale Dozier. È stato in seguito l'avvocato difensore di Pastore, uno dei personaggi più vicino a Felice Maniero, leader della cosiddetta Mala del Brenta. A partire dal 2016 si è concentrato per scoprire la verità sul delitto di Isabella Noventa. Le basi logistiche del suo lavoro sono state prima un ufficio a Padova, in via Rinaldi, e successivamente in via Puccini ad Abano, dove viveva con la famiglia.

I suoi problemi di salute sono cominciati nel maggio del 2020, quando è stato colpito da una grave forma di ischemia. Un calvario dal quale non si è più ripreso, nonostante la professionalità dei medici che l'hanno curato e l'amore dei suoi affetti più cari. L'ultima parte della sua esistenza l'avvocato l'ha vissuta all'Opsa di Rubano, dove nell'ultimo giorno del 2023 è sopraggiunto il decesso. Le esequie sono fissate per giovedì alle 15.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Abano.