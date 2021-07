Trovato un uomo senza vita in canale a Venezia

Nella serata dei festeggiamenti per la vittoria all'Europeo si registra anche una tragedia, i cui contorni sono ancora tutti da definire. Durante la notte un uomo è stato trovato senza vita in un canale interno di Venezia, a San Polo, nelle vicinanze del supermercato Coop del ponte dei Meloni.

Sul posto, assieme al personale medico, sono intervenute le volanti della polizia per avviare le indagini e capire cosa sia successo. Si tratta appartentemente di una persona di mezza età, ma l'identificazione è complicata dal fatto che l'uomo non aveva documenti con sé. Al momento dell'avvistamento stava galleggiando in acqua e indossava un costume.

Gli accertamenti cercheranno di chiarire le circostanze e le cause del decesso: le ipotesi sono aperte, ma l'assenza di tracce di violenza sembra escludere la possibilità di un'aggressione. Da verificare se l’incidente possa essere collegato in qualche modo ai festeggiamenti, ovvero se l’uomo si sia tuffato (o sia caduto) in acqua nei momenti di euforia che hanno seguito la partita. Sul corpo, come da prassi, sarà disposta l'autopsia.