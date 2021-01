75enne trovato morto in casa, sepolto sotto un cumulo di materiale

Da qualche giorno non si avevano più sue notizie. Le ricerche non avevano portato a nessun risultato. Fino a venerdì pomeriggio, quando i vigili del fuoco lo hanno trovato morto. Era in casa, sepolto sotto un cumulo di abbigliamento alto qualche metro.

Vittima un uomop di 75 anni di Chioggia. I pompieri, insieme alla polizia, sono entrati nell'abitazione in Calle dei Bon, in località Sottomarina, per sgomberare l'appartamento, una casa a tre piani piena di materiale accumulato negli anni. Dopo qualche ora di bonifica, hanno trovato il corpo senza vita del 75enne sotto un cumulo di abbigliamento alto qualche metro.