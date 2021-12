Morto a 23 anni durante il collaudo di una moto: avviata un'indagine

I vertici di un'azienda specializzata nel collaudo di veicoli sono indagati per la morte di Enrico Maria Morelli, 23 anni di Roma, che ha perso la vita il 23 ottobre scorso durante una prova su strada di una moto Aprilia. Secondo i quotidiani locali, sarebbe stato vittima di una fuoriuscita autonoma a Noale, lungo la provinciale Noalese.

Morelli lavorava per una ditta milanese a cui Aprilia aveva affidato le prove di uno dei suoi modelli. Era stato chiamato in trasferta nel veneziano e quel giorno aveva effettuato un test assieme ad un collega; in fase di rientro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato fuori carreggiata, concludendo la propria corsa in un fossato. Sono intervenute le ambulanze del 118, ma i tentativi di salvarlo sono stati vani.

Sul posto erano arrivati i carabinieri assieme allo Spisal, il servizio sanitario della sicurezza sul lavoro, per appurare le circostanze dell'incidente e avviare le indagini del caso. Ieri la vicenda è stata discussa al tribunale di Venezia, che dovrà accertare eventuali responsabilità e per questo affiderà l'incarico per una consulenza sulla dinamica dell’incidente.