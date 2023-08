Morto don Armando Trevisiol, "padre" del Centro don Vecchi

Si è spento questa mattina a Mestre don Armando Trevisiol, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nato a Eraclea 94 anni fa, era sacerdote diocesano da oltre 69 anni, ordinato il 26 giugno 1954 nella basilica di San Marco dall’allora Patriarca Roncalli.

Il suo primo incarico pastorale fu ai Gesuati, come vicario parrocchiale (dal 1954 al 1956) per poi passare come cappellano a San Lorenzo di Mestre dove rimase dal 1956 al 1971, prima con monsignor Aldo Da Villa e poi con monsignor Valentino Vecchi. Negli anni '60 fu anche incaricato per l’assistenza agli operai degli stabilimenti di Porto Marghera. Nel 1971 è stato poi nominato parroco di Carpenedo, comunità che ha guidato ininterrottamente fino al 2005.

I centri don Vecchi

In quegli anni don Armando ha sviluppato sempre più la sua concreta e appassionata attenzione alla cura degli anziani e delle persone più deboli e povere, che portò avanti attraverso iniziative ed opere che sono, a tutt’oggi, in piena attività. Costruì i Centri Don Vecchi, suddivisi ora in molteplici strutture tra viale Don Sturzo a Carpenedo, Marghera e la zona degli Arzeroni: realtà pensate per anziani autosufficienti, che alloggiano in mini appartamenti indipendenti ma collegati a spazi e servizi comuni nonché ad iniziative di incontro e socializzazione.

Molteplici sono state anche le iniziative avviate per i meno abbienti come la Bottega solidale - spesa gratuita grazie alle offerte di cibi in eccedenza dei negozi -, i Magazzini San Giuseppe e i Magazzini San Martino, di recente confluiti nel grande Centro di solidarietà cristiana Papa Francesco in via Marsala.

Don Armando è stato anche molto attento e sensibile al mondo delle comunicazioni sociali, presiedendo e animando per lungo tempo l’emittente Radiocarpini e promuovendo numerose iniziative editoriali. Dal 2005 fino a poco tempo fa, aveva svolto il servizio pastorale di rettore della chiesa del cimitero di Mestre.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso cordoglio per la scomparsa di Trevisiol. «Per il suo impegno - ha ricordato -, per le tante iniziative di carità e solidarietà, è stato insignito anche del titolo di cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica. Desidero esprimere il mio cordoglio alla famiglia e alla comunità religiosa. Grazie per quanto ha fatto, a Venezia e al Veneto mancherà».