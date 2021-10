Morto Ennio Fortuna: è stato pretore, pm e procuratore circondariale a Venezia

Morto il procuratore generale Ennio Fortuna, nato a Frosinone nel 1934 e in pensione dal 2009. E' stato pretore, pubblico ministero, procuratore circondariale a Venezia. «Una parte importante della prestigiosa carriera di Ennio Fortuna si è dipanata a Venezia, in Veneto, dove ha lasciato un ottimo ricordo e preziosi insegnamenti in ogni ufficio nel quale ha ricoperto un incarico, a cominciare da quello di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia».

Le parole di Zaia

Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda il magistrato, per molti anni protagonista della realtà giudiziaria e sociale di Venezia. «Di Fortuna, oltre alla grande professionalità, al rigore, all’equilibrio con cui ha gestito vicende giudiziarie delicatissime – aggiunge il governatore – va ricordato anche il suo impegno civile, che non ha fatto mai mancare anche al di fuori del mondo della giustizia. Rivolgo il mio cordoglio a tutta la sua famiglia – conclude Zaia. Perdiamo tutti un uomo saggio e preparato».