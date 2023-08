Uomo trovato morto in un condominio: è stato ucciso

Un uomo è stato trovato senza vita nella notte in un condominio di via Rampa Cavalcavia, nelle vicinanze della stazione di Mestre. Il corpo era all'interno dell'ascensore, nel quale c'erano anche due persone che vivono in uno degli appartamenti del palazzo. Contrariamente alla versione del tentato furto finito in tragedia, appresa in un primo tempo, il decesso sarebbe dovuto a un omicidio, scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano.

La vittima è un giovane italiano di 32 anni residente nell'area del miranese. I due che erano con lui, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero stati fermati con l'accusa di omicidio volontario. Si tratta di due stranieri che abitano in uno degli appartamenti del palazzo, ospiti di un parente. Con la polizia sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco perché la cabina dell'ascensore, probabilmente per gli scossoni, era rimasta bloccata all'altezza del terzo piano.

Inizialmente sembrava che l'uomo fosse morto durante un tentato furto seguito da una colluttazione, ma questa potrebbe essere la versione fornita dai due indagati: in realtà non è ancora chiarito il motivo per cui si trovava lì, e al momento le ipotesi sono ancora tutte aperte. La polizia è al lavoro per ricostruire la vicenda nei particolari.