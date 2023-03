Scomparsa di monsignor Lino Pigatto, il cordoglio della Francescon

È mancato nella notte tra venerdì e sabato l'assistente spirituale della casa di riposo Francescon di Portogruaro, monsignor Lino Pigatto. Aveva 87 anni. Un punto di riferimento imprescindibile per tutta la struttura, dagli ospiti agli operatori, fino agli stessi familiari. Operativo nella casa di riposo di Portogruaro come cappellano da 11 anni, il prossimo mese di luglio avrebbe tagliato i 63 anni di sacerdozio.

«Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di una figura fondamentale come quella di don Lino Pigatto - spiegano i vertici della Francescon - presenza sicura e di supporto per tutti i componenti della Residenza. Ha esercitato la sua vocazione con grande spirito di vicinanza e dedizione, sempre vicino a chi soffriva o aveva bisogno di conforto. Lascia in tutti noi un segno indelebile. Lo ricorderemo per sempre».

Don Lino Pigatto, nel corso del suo impegno alla Francescon, ha fornito assistenza all'Hospice, zona della Residenza delicata per la presenza di malati terminali e trasformata, nei mesi del Covid, in area di isolamento. I funerali sono stati fissati per mercoledì 29 marzo, alle 10, in Duomo a Portogruaro. La camera ardente è oggi e lunedì 27 marzo, dalle 8 alle 19 nella chiesetta di San Gottardo, accessibile dal vicolo adiacente alla casa di riposo.

Nato a Portogruaro il 24 febbraio del 1936, Monsignor Lino Pigatto entrò in seminario il 22 ottobre 1947 e fu consacrato sacerdote il 3 luglio 1960 a San Giovanni di Casarsa. È stato cappellano a Torre, frazione di Pordenone, per 5 anni. Ha trascorso un’esperienza al Centro Diocesano della città del Noncello dal 1965 al 1976, prestando servizio alla pastorale del lavoro, come assistente dei giovani di Azione Cattolica e degli artigiani cristiani.

Per 42 anni è stato impegnato nella pastorale parrocchiale. Tra le sue più grandi passioni vi è la musica sacra, che lo ha visto comporre testi, guidare cori e addirittura costruire organi meccanici con la collaborazione del popolo. Nota anche la sua passione per il calcio e il tifo per il Portogruaro Calcio, squadra per cui aveva scritto anche un inno. Da non dimenticare l’esperienza nella pastorale missionaria con un gruppo di laici in Africa e Guinea Bissau.