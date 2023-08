È morto a 61 anni Pierluca Donin, direttore di Arteven

Si è spento sabato Pierluca Donin, direttore di Arteven, circuito teatrale regionale del Veneto. Nato a Chioggia 61 anni fa, è deceduto a causa di un tumore. Donin dal 2019 ricopriva anche il ruolo di presidente dell'associazione reti teatrali italiane (Arti), e si era speso in prima persona per la candidatura di Chioggia a Capitale mondiale della cultura 2024. Donin lascia la figlia, Virginia, e la moglie, Moira.

Artista, attore, autore e regista, è stato in grado di valorizzare gli spettacoli dal vivo, attirando in Veneto grandi produzioni teatrali e attori di fama. Commosso il ricordo di Massimo Zuin, presidente di Arteven: «Ho perso un fratello - ha detto -. Pierluca era il punto di riferimento per chi si occupava di spettacolo dal vivo nella nostra regione, sempre dietro le quinte ma con una presenza forte. Si può dire che ha amato Arteven come una figlia adottiva e ha contribuito a portare il teatro in tantissimi centri minori e a consolidare la presenza nelle città capoluogo della nostra regione». Il responsabile artistico di Arteven, Giancarlo Marinelli ricorda così Donin: «Oggi ci lascia un uomo a cui il teatro del Veneto deve tanto. Pierluca Donin ha cambiato, ripensato e rifondato il teatro in Veneto rendendo questa Regione la stella polare dei circuiti italiani. E le lacrime che tutti insieme stiamo versando non ci impediranno però di guardare e vivere su quella siderale, indelebile scia».

«Dico solo e con estrema convinzione che la città di Chioggia da oggi sarà più povera - è il messaggio del sindaco, Mauro Armelao -. Pierluca era una figura importantissima e con lui volevo progettare la futura gestione del teatro Astra e dell’arena Duse una volta ultimato i lavori di restauro. Mancherà - ha concluso - un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura e non solo».

«Davvero ci mancherà molto - ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Alla famiglia e ai colleghi di Donin giunga il mio pensiero e il cordoglio della Regione del Veneto per questo lutto inatteso e improvviso. Tutto l’impegno profuso nel valorizzare gli spettacoli dal vivo resteranno come prezioso patrimonio da conservare e potenziare».

Mssaggio di cordoglio è arrivato anche dal Teatro Stabile del Veneto. «Pier Luca Donin, grande uomo di teatro e professionista di impareggiabile competenza - ha dichiarato il presidente Giampiero Beltotto -. Un amico e un fratello di palcoscenico. Ha amato il suo mestiere come pochi e come pochi ha regalato a chi lo ha conosciuto grinta, orgoglio e, sempre, un sorriso. La sua scomparsa apre un grande vuoto. Le nostre condoglianze vanno a Massimo Zuin e a tutta la famiglia di Arteven. Al suo nome dedicheremo la riapertura, il 30 settembre, del prestigioso Teatro Goldoni».