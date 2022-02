Tragico incidente a Mira: muore giovane di 19 anni

Tragico incidente ieri sera a Mira. Un giovane di 19 anni, Marco Scroccaro, è morto dopo essere stato investito da un'automobile, guidata da un uomo residente a Dolo. Il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, - il fatto è al vaglio dell'autorità giudiziaria - lungo la bretella della Reckitt Benckiser a Mira, in prossimità dello svincolo per la Statale Romea, quando il veicolo in corsa l'ha centrato in pieno.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi rapidi, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono spettati alla polizia locale di Mira, coadiuvati dai carabinieri della tenenza di Mira. Le operazioni, vista la complessità nella ricostruzione del sinistro, sono terminate verso le 22.30. Viabilità ferma in entrambe le direzioni di marcia per circa 3 ore.