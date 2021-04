Mose, stop alle squadre di presidio e dighe ferme da maggio a settembre

È sospeso da ieri, 1 aprile, il servizio delle squadre di presidio semipermanente del sistema Mose, decisione presa in virtù dell'arrivo della bella stagione e quindi della scarsa probabilità che si verifichino acque alte rilevanti. Resta comunque la possibilità di azionare le dighe mobili in caso di emergenza, almeno fino alla fine del mese: come comunicato dal commissario dell'opera, infatti, «è previsto, qualora si prospettasse una situazione non programmata o non programmabile, con eventi meteomarini sfavorevoli, che sia garantito l'eventuale sollevamento delle barriere del sistema».

Questo, come detto, vale fino alla fine di aprile: da maggio a settembre, invece, non sarà più possibile attivare le paratoie per eventi non programmabili. La "pausa" consentirà al Consorzio Venezia Nuova di dare «un significativo impulso» al completamento degli impianti per permettere di concludere definitivamente i lavori della grande opera, che dovrebbe essere consegnata a inizio 2022. La fase di sperimentazione, avviata a ottobre 2020, ha permesso per tutto il periodo autunno-inverno di mantenere Venezia all'asciutto, almeno in condizioni di marea sostenuta.