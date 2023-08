Sottomarina, spiagge più sicure grazie alle moto d’acqua. Il sindaco punta ad averne 2 fisse

Sarà prorogato di una settimana il servizio di pattugliamento del litorale di Sottomarina, con l’ausilio delle due moto d’acqua della Sai, la squadra controllo acque interne della questura di Venezia. Un servizio che piace a turisti, imprenditori del turismo e categorie economiche cittadine.

Nel ringraziare prefetto e questore, il sindaco Mauro Armelao annuncia che nella prossima riunione della cabina di regia dell’Organizzazione di gestione della destinazione (Odg) proporrà l’acquisto di due moto d’acqua da tenere stabilmente in città. «Verificheremo se c’è disponibilità all’acquisto - spiega Armelao -, il costo si aggira sui 20 mila euro a moto, con il contributo delle associazioni turistiche ed economiche. I mezzi potrebbero esser usati non solo per il controllo spiagge, ma anche in occasione di eventi sportivi».

Il servizio delle moto d’acqua prevede il controllo del tratto di mare antistante la costa, con supporto agli interventi dei bagnini e anche per il controllo delle imbarcazioni in laguna. Significativi gli interventi attuati finora dai mezzi, a partire dal recupero di tre bricole di grandi dimensioni che vagavano in prossimità della bocca di porto, molto pericolose per le imbarcazioni. Recupero possibile grazie anche alla collaborazione con la capitaneria di porto.

Il servizio delle moto d’acqua è iniziato lo scorso 24 luglio e si è protratto sino al 6 agosto. Il prossimo turno inizierà il 14 agosto per terminare il 27.