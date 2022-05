Controlli sulla movida veneziana, cinque denunce e 27 multe

Cinque persone denunciate, 27 multate. È il bilancio dei controlli svolti nelle zone della "movida" veneziana dalla polizia locale negli ultimi due fine settimana. I pattugliamenti sono stati svolti in campo Santa Margherita e nell'area di Rialto, tra campo San Giacometto, Erbaria e Bella Vienna.

Nei controlli erano impegnati sei operatori per ciascuna delle due aree, tra polizia locale, polizia metropolitana, polizia di stato e carabinieri. Oltre agli agenti a piedi c'erano le unità in acqua, che hanno pattugliato i canali per bloccare i barchini che navigano ad alta velocità e con l'impianto audio a tutto volume. Alla fine quattro giovani e il gestore di un locale hanno avuto una denuncia per disturbo della quiete pubblica, proprio a causa della musica alta e di «assembramenti danzanti», come sono stati definiti dalle polizia locale.

Il Nucleo pronto impiego navigazione ha invece elevato 27 sanzioni ai conducenti dei barchini, riscontrando irregolarità di vario tipo: violazioni del regolamento per la circolazione acquea, con ormeggi incustoditi o in doppia fila, attracco a ringhiere e corrimano; delle disposizioni Ztl, con transito contromano; del regolamento della Città metropolitana, per non aver esposto la targa, e di quello di polizia e sicurezza urbana avendo disturbato la quiete pubblica con musica amplificata. In alcuni casi, infine, è stata riscontrata l'assenza dell'assicurazione.