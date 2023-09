Ubriaco al timone del catamarano semina il caos e fugge all'alt della polizia

Non si è fermato all'alt imposto dalla polizia. Ha proseguito la navigazione con manovre piuttosto azzardate e pericolose, e quando è stato bloccato si è mostrato evidentemente ubriaco e ha rifiutato di fare l'alcol test. Ammonta a cinquemila euro la sanzione imposta al conducente di un catamarano finito nel mirino della polizia.

Gli agenti delle volanti di Venezia, insieme a un equipaggio della guardia costiera, hanno imposto l'alt al catamarano dopo aver notato che non rispettava le basilari regole da diporto, attraversando in modo imprudente le bricole riservate all’ormeggio delle grandi navi e tentando in ogni modo di rendere difficoltosa la navigazione dei natanti al suo inseguimento. Ciò nonostante l’imbarcazione fuggitiva è stata raggiunta presso un cantiere navale alla Giudecca, dove il conducente è stato sottoposto a controllo. L’uomo è stato identificato e dimostrava da subito evidente sintomatologia di alterazione da alcol, in quanto manifestava difficoltà a camminare e a parlare, pronunciando frasi senza senso. È stato quindi invitato a sottoporsi all’accertamento alcolemico che, però, ha rifiutato. È stata elevata la relativa sanzione, a cui si è aggiunta un’ulteriore multa in quanto il catamarano navigava senza certificato di assicurazione a bordo.