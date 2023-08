Consumo di alcol, multe a Jesolo. Attivi i bus notturni gratuiti

A Jesolo la polizia locale prosegue nelle attività di controllo sul consumo di alcol, con ispezioni che si concentrano soprattutto nel fine settimana. Nella serata di sabato gli agenti hanno staccato 9 verbali per violazione dell'articolo 26-bis del regolamento comunale, che per tutto il mese di agosto vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico. Quattro di queste multe sono andate ad altrettanti minorenni residenti nel padovano, per i quali è stato avvisato il tribunale dei minori. I ragazzi sono stati affidati alle rispettive famiglie.

Un'altra sanzione è andata invece ad un minimarket, che ha ricevuto un verbale di 400 euro per vendita di bevande alcoliche non sigillate. Sul fronte dei controlli di polizia stradale, durante la notte sono state ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza. Nel frattempo, da ieri è entrato in funzione il nuovo servizio, attivato dal Comune in collaborazione con Atvo e Silb, che mette a disposizione corse gratuite notturne di autobus tra Jesolo e San Donà di Piave dopo l'uscita dalle discoteche.

Le varie iniziative rientrano nel piano di sicurezza dell'amministrazione comunale, che ha l'obiettivo di gestire le centinaia di migliaia di presenze estive in città, con gli inevitabili problemi che comportano. Qualche giorno fa si è verificato un episodio di violenza nella zona di piazza Marina: una ragazza avrebbe notato un uomo in sella alla sua bici, che le era stata rubata in precedenza; alla sua richiesta di spiegazioni, lui l'avrebbe afferrata e buttata a terra, poi sarebbe fuggito. Anche in questo caso è stata la polizia locale a intervenire sul posto per raccogliere la testimonianza e mettersi sulle tracce dell'aggressore.