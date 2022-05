Controlli nelle botteghe di souvenir tra Ruga degli Oresi e Rialto: 15 multe

È dì 15 sanzioni il bilancio dell’operazione portata a termine dagli agenti della polizia locale che mercoledì hanno controllato le modalità di esercizio ed espositive delle botteghe di Ruga degli Oresi, a Rialto. Ad eseguire le verifiche è stato il personale del Nucleo attività produttive del centro storico.

Le strutture che commercializzano souvenir per turisti «presentavano alcune criticità legate al mancato rispetto del regolamento sul decoro dell’area della Ruga e del Ponte di Rialto - si legge nella nota del comando -. Sono state verificate tutte le attività prospicienti Ruga degli Oresi e Campo San Giacometo, riscontrando molteplici violazioni al regolamento, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esposizione della merce che a volte viene appesa alle vetrine in maniera irregolare o addirittura appoggiata a terra».

Nell’occasione sono state contestate 12 violazioni amministrative ed elevate otto diffide amministrative per violazioni al regolamento di zona, oltre a tre violazioni del regolamento canone unico patrimoniale di concessione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.