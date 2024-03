Sequestrati 400 chili di pesce non tracciabile, multe per 6.500 euro

Continuano i controlli dei carabinieri a Chioggia per contrastare le violazioni in materia di pesca e verificare la tracciabilità dei prodotti ittici. Nei giorni scorsi sono state staccate sanzioni per 6.500 euro.

Più nel dettaglio, un 30enne è stato multato per 1.500 euro in quanto deteneva all’interno del proprio furgone 100 chili di vari tipi di pesce, del valore di circa 900 euro, privo della documentazione di tracciabilità, e dunque sottoposto a sequestro. Stessa sorte per il titolare di una ditta controllato al mercato ittico, nei confronti del quale è scattata una sanzione di 3mila euro perchè all'interno di un box sono stati trovati 250 chili di molluschi, del valore di 3.200 euro, senza la documentazione di tracciabilità. Il pesce è stato devoluto in beneficenza a una onlus di Chioggia. Infine, un giovane dovrà pagare una multa di 2mila euro per essere stato trovato con 50 chili di molluschi, del valore di 500 euro, anch'essi non tracciabili, reimmessi in mare per il ripristino del ciclo vitale.

