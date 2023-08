Controlli in Strada Nuova e Santi Apostoli, 600 articoli sequestrati

I banchetti di souvenir in centro storico a Venezia di nuovo nel mirino della polizia municipale. Questa volta gli agenti si sono concentrati sulle attività in Strada Nuova e Santi Apostoli.

Gli accertamenti hanno portato ad un sequestro di oltre 600 articoli e sono state staccate multe per un valore superiore ai 2mila euro, in quanto i prodotti erano esposti in una superficie superiore a quella già autorizzata.

«No alla concorrenza sleale, tutti devono rispettare il nuovo regolamento su suolo pubblico - commenta l'assessore al commercio e alle attività produttive di Venezia, Sebastiano Costalonga -. Questa amministrazione é determinata a portare avanti una linea di rigore. Solo con la collaborazione di tutti daremo alla nostra città un nuovo splendore».