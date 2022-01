Spinea in lutto per la morte di Nevio Groppo

«Da Natale temevamo per lui e in tanti abbiamo pregato. Purtroppo non è bastato». Sono le parole di Martina Vesnaver, sindaco di Spinea, a poche ore dalla scomparsa di Nevio Groppo, morto questa mattina all'ospedale di Dolo, dove si trovava ricoverato. Molto conosciuto a Spinea, dove viveva, Nevio è sempre stato un cittadino attivo nel sociale.

In molti lo hanno visto girare per la città a bordo della sua Ape nei giorni di festa. A Natale 2020 aveva allestito un presepe itinerante sul mezzo. «Non un semplice volontario, ma un fratello ed esempio di altruismo, sempre disponibile e dalla grandissima creatività e capacità - ricorda il presidente della Pro Loco Spinea, Mario Agostino Scatto -. Il suo impegno in Pro Loco è stato fondamentale, il mio braccio destro che trovava sempre il modo di risolvere le situazioni difficili con leggerezza e goliardia. Ci mancherà». Nevio, metalmeccanico di professione, era anche «uno dei volontari più attivi ed entusiasti da molti anni», lo ricordano dal Comitato Cittadino "Cani di Spinea". Durante il primo lockdown era sceso in campo insieme alla Protezione Civile per la consegna delle mascherine alla popolazione.

Da diversi giorni Nevio Groppo era ricoverato all'ospedale. «A nome di tutta la nostra famiglia ringrazio il personale ospedaliero di Dolo per l'umanità, la gentilezza e la disponibilità con cui ha assistito Nevio», sottolinea la sorella Marina. Nevio lascia anche la moglie Michela.