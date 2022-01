Nodo di Portogruaro, lavori e apertura al traffico del cavalcavia

Riprendono i lavori della terza corsia dell'autostrada A4: nel fine settimana verrà aperto al traffico il nuovo cavalcavia del Nodo di Portogruaro, importante opera su tre travi ed due carreggiate, lungo più del doppio rispetto a quello attuale (103 metri rispetto ai 46 attuali) e 5 metri più largo (da 15 a 20 metri).

Chiusure

Per rendere il calvalcavia operativo dovranno essere raccordate, nel weekend, le nuove rampe con quelle attualmente in funzione, in particolare sulla direttrice Venezia - Portogruaro/Conegliano e sulla direttrice Conegliano/Portogruaro - Trieste. Questi interventi prevedono la chiusura al traffico di alcuni punti dell’autostrada per molte ore: a partire dalle ore 19,00 di sabato 15 fino alle ore 21,00 di domenica 16 chi proviene dalla A28 ed è diretto a Trieste potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e utilizzare gli itinerari alternativi segnalati dalle frecce gialle e immettersi sulla A4 al casello di Latisana. Nessun problema per chi è diretto a Venezia. Chi percorre la A4 provenendo da Venezia ed è diretto verso la A28 in direzione Conegliano potrà uscire al casello di San Stino di Livenza e seguendo i percorsi alternativi riprenderà il percorso autostradale allo svincolo di Portogruaro. Nessun problema per chi è diretto a Trieste.

L'attuale cavalcavia del Nodo di Portogruaro verrà demolito nei prossimi giorni.