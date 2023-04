Continua la stretta sugli irregolari: altri 9 provvedimenti di espulsione

Continua il pugno di ferro contro gli irregolari nel territorio. La scorsa settimana, la polizia di Venezia ha emesso nove provvedimenti di espulsione, in linea con le direttive del dipartimento di pubblica sicurezza nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. L'attività è stata condotta dai poliziotti dell'ufficio immigrazione, in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Nello specifico, lunedì 6 aprile un cittadino albanese è stato prelevato dal carcere di Santa Maria Maggiore e scortato su un volo diretto a Tirana, capitale dell'Albania. L'uomo stava scontando un cumulo di pene per una serie di furti e spaccio di stupefacenti, in quanto era stato trovato in possesso di quasi 4 chili di cocaina e 100 mila euro in contanti.

Nel prosieguo della settimana, sono stati emessi provvedimenti di espulsione a carico di 4 cittadini di nazionalità marocchina, totalmente privi dei necessari requisiti di soggiorno. Sono stati rintracciati dagli agenti del commissariato di Chioggia, presso strutture abbandonate a Sottomarina. Nel corso dei controlli, gli operatori hanno trovato anche 50 grammi di hashish. Un’ulteriore espulsione, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, è stata emanata nei confronti di un giovane cittadino nigeriano, con precedenti per reati contro la persona, controllato dai carabinieri di Cavarzere e risultato totalmente irregolare.

Un cittadino macedone dovrà abbandonare il suolo italiano poiché irregolare sul territorio. L'uomo aveva accompagnato un altra persona presso l'ufficio immigrazione per svolgere alcune pratiche. Alla richiesta dei poliziotti sulle motivazioni per cui si trovasse in Italia, è parso subito insofferente. I successivi controlli hanno dimostrato la sua irregolarità, motivo per il quale, a suo carico, è stato emesso il provvedimento di obbligo di firma presso l'ufficio immigrazione.

Ulteriori provvedimenti sono stati emessi a carico di una cittadina cinese che si era presentata all'ufficio immigrazione per ritirare un permesso di soggiorno scaduto da più di due anni e, infine, di un cittadino kosovaro, che ha richiesto asilo senza averne diritto.