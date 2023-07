Una nuova sede per la caserma dei pompieri a Chioggia

Il ministero dell'interno assegna alla Città metropolitana di Venezia un finanziamento di oltre 4,7 milioni di euro per progettare e realizzare, entro 5 anni, la nuova caserma dei pompieri a Chioggia. La sede attuale, che il Dipartimento dei vigili del fuoco ritiene non più idonea, sarà trasferita in un edificio in linea con le moderne normative in materia di costruzioni, di sicurezza sismica e di risparmio energetico. Il programma è stato formalizzato con la firma dell'accordo da parte del sindaco della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, e del ministro Matteo Piantedosi.

Nei mesi scorsi il Comune di Chioggia aveva ceduto al Demanio l’area in cui sorgerà la nuova caserma. Si trova accanto all’ospedale, sul lato ovest, ed è denominata "La Barca" per la sua forma, che ricorda dall’alto un’imbarcazione. Include un edificio di oltre 600 metri quadrati di edificio e circa 4mila metri quadrati di verde. Attualmente una parte dell’area è occupata da una scuola dell’infanzia, mentre l’altro stabile che sorge sul lato ovest, composto da piano terra e primo piano, è inutilizzato. Sarà questo l’edificio che ospiterà il distaccamento, mentre l'ampio spazio esterno permetterà di ospitare i mezzi di soccorso. La posizione è considerata strategica, data la vicinanza con l’ospedale, comoda all’arrivo di eliambulanze, alla viabilità stradale e acquea. Il progetto di fattibilità include una torretta di manovra dell’altezza di 16 metri per le esercitazioni e una cavana per due imbarcazioni di soccorso in laguna.

«Ringrazio il ministro - commenta il sindaco Brugnaro - per questa firma che arriva a pochi giorni da quella che ha sbloccato l’iter per la realizzazione della nuova questura a Marghera. La scelta di affidare il progetto alla Città metropolitana è un atto di fiducia nella nostra struttura e nei nostri tecnici. I vigili del fuoco, nell’economia degli interventi di soccorso, sono sempre i primi ad intervenire e costituiscono una sezione determinante per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini: era quindi necessario investire su una struttura moderna, tecnologica e strategica per la sua posizione, dotata di pannelli fotovoltaici e un invaso per la raccolta dell’acqua piovana».