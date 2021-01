Domani dovrebbero arrivare 27.300 dosi di vaccino anti-covid in provincia di Venezia

Dovrebbero arrivare domani in Italia, con ogni probabilità, altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Come la settimana scorsa, le fiale destinate al Veneto, dovrebbero arrivare all'aeroporto Marco Polo di Venezia e poi essere destinate nei punti di raccolta delle varie province a mezzo "pizza box". Per la provincia di Venezia (Ulss 3 e 4) sono previste altre 27.300 dosi.

Seconda tranche del vaccino anti-covid

Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese, che in questa prima fase, che terminerà a fine gennaio, ha diritto a 3,4 milioni di dosi. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Intanto l'agenzia europea del farmaco (Ema), secondo quanto apprende l'Ansa, ha rinviato a mercoledì il parere sul vaccino Moderna.