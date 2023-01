Giorno della memoria, a Venezia 24 nuove pietre d’inciampo

A Venezia si arricchisce la mappa delle pietre d'inciampo, dedicate ai cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Quest'anno, nell'ambito degli eventi per la giornata della memoria, ne saranno deposte 24, tutte nella città storica: l'iniziativa si svolge martedì 17 gennaio ed è curata dalla presidenza del consiglio comunale, dal consiglio d’Europa, dal Centro tedesco di studi veneziani, dalla comunità ebraica e dall'Iveser, istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea.

Le pietre (stolpersteine) saranno collocate davanti all’ultima dimora dei veneziani deportati per motivi razziali, politici e militari. «Un mosaico, monumento e archivio sempre più diffuso, ampio e partecipato - precisa la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, che sarà presente alla cerimonia - che, dopo il 17 gennaio, raggiunge a Venezia le 159 pose, mantenendo così viva la memoria di quei tragici fatti. Un momento di alto valore simbolico, morale e civile, che coinvolge, attraverso la manutenzione e le visite guidate, studenti, cittadini e istituzioni, veri e propri custodi, testimoni e diffusori di storia del Novecento».

Le prime nove pietre saranno deposte cominciando da campiello del Teatro (San Marco 3877) di fronte imbarcadero Sant’Angelo, per proseguire poi in varie tappe fino al civico 6005 di Castello. Si riprende poi nel pomeriggio, alle ore 14.45, alla presenza di Gunter Demnig, l’artista tedesco ideatore delle stolpersteine, cominciando da corte Morosina (Cannaregio 5822) presso il teatro Malibran. Demnig dal 1992 gira l’Europa per posare le pietre in ricordo di tutte le vittime del nazismo, compresi Rom, Sinti, omosessuali, politici, disabili fisici e mentali.

Per informazioni e per conoscere tutte le tappe del percorso si può consultare la pagina dedicata del Comune di Venezia all’indirizzo www.comune.venezia.it/content/deposizione-pietre-dinciampo-0.