Presto nuove staccionate lungo la Greenway del Sile a Quarto d'Altino

Sono al via i lavori di sostituzione delle vecchie transenne in legno lungo la Greenway del Sile, ormai rotte e usurate dal tempo. Al loro posto saranno posizionate nuove staccionate in acciaio corten, sul modello di quelle già collocate nella parte a nord del percorso ciclopedonale. L’intervento sarà attuato tra Quarto d’Altino e le frazioni Trepalade e Portegrandi.

Le nuove staccionate saranno posizionate in vari tratti, per una lunghezza complessiva delle opere di circa 1,1 chilometri. Sul lato destro della ciclabile, dove è presente il guardrail della strada provinciale, saranno collocate anche delle protezioni stradali certificate, in poliuretano, per accrescere la sicurezza di quanti si troveranno a percorrere il tratto. Quest’ultimo intervento si svilupperà per una lunghezza di circa un chilometro e mezzo. Il progetto complessivo prevede un investimento di 275mila euro, e i lavori prenderanno il via la prossima settimana, in base all’andamento delle condizioni meteo.

«È un progetto che, come amministrazione comunale, abbiamo fortemente voluto - commenta il sindaco, Claudio Grosso -. Le staccionate in legno erano ormai depauperate dal tempo e dalla vecchiaia. È un intervento importante, in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva quando, con il bel tempo, tantissimi ciclisti e pedoni amano percorrere la Greenway, apprezzando le valenze paesaggistiche del nostro territorio, in particolare del Sile».

Per consentire la realizzazione dei lavori, è prevista la chiusura della pista ciclabile dal ponte sul Sile fino a Trepalade. Sulla strada provinciale che collega Quarto d’Altino a Portegrandi, invece, in corrispondenza dell’avanzamento dei cantieri, sarà istituito un senso unico alternato in due tratti: il primo in prossimità dell’ingresso del depuratore fino alla rotonda d’ingresso del paese, il secondo all’altezza di Trepalade.