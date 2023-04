Iniziano i lavori di riqualificazione del mercato turistico di Rio Terà Sabbioni in lista di Spagna a Venezia. I chioschi che insistono sull'area, che attualmente precludono la vista sul Canal Grande, saranno abbattuti e ricostruiti con strutture e materiali approvati dalla conferenza dei servizi.

Il progetto, presentato da Confcommercio Ascom Venezia, è stato elaborato dallo studio di progettazione riuniti dell'architetto Stefano Bacciolo, e approvato da Soprintendenza e amministrazione comunale. L'investimento complessivo per il restyling, del valore di circa 275 mila euro, sarà sostenuto interamente dalle 12 aziende associate intestatarie delle concessioni.

«Così - ha commentato con soddisfazione il presidente di Confcommercio Ascom Venezia, Roberto Magliocco -, si sta attuando un altro intervento che ci ha visto collaborare con le istituzioni per migliorare le attività, coniugando le esigenze economiche delle attività su aree pubbliche e la fragilità dei siti in città. È un altro esempio di quanto stiamo lavorando in modo proficuo con l'amministrazione e la Soprintendenza per la tutela delle attività in città».