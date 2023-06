Un nuovo reparto di Medicina fisica e riabilitativa all'ospedale di Dolo

All'ospedale di Dolo è operativo un nuovo reparto di Medicina fisica e riabilitativa: lo ha inaugurato lunedì mattina l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, insieme al direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato.

Complanare al reparto di Ortopedia, consta di 10 posti letto di degenza: «La mission di questo nuovo reparto e dell’équipe che opererà al suo interno - ha spiegato il primario, Stefano Bargellesi, guidando la visita odierna - è l’assistenza e la cura di coloro che necessitano di progetti riabilitativi individuali, con l’effettuazione e la verifica degli opportuni interventi sanitari di riabilitazione intensiva. In sostanza, garantiremo la presa in carico globale di persone, di tutte le età, che presentino disabilità transitorie o permanenti, al momento di prevalente origine ortopedica o comunque post chirurgica, allo scopo di accompagnarli a raggiungere il massimo livello di autonomia, integrazione sociale e qualità di vita consentiti dalla malattia».

Nel reparto, come sottolineato dal primario, gli interventi verranno effettuati in base ad un progetto riabilitativo individuale, che tenga conto delle condizioni cliniche del paziente, del suo potenziale di recupero, dei bisogni e delle preferenze del paziente stesso e dei suoi familiari, nonché delle risorse disponibili. Verranno quindi effettuati interventi terapeutici farmacologici, trattamenti rieducativi rivolti alle menomazioni e disabilità sia motorie che cognitive e alle comorbilità, prescrizioni ed addestramento all’uso di ausili ed interventi educativi-informativi.

Le persone accolte, di regola, proverranno direttamente dalla Chirurgia e dall’Ortopedia dell'ospedale di Dolo, ma se necessario anche dagli altri presidi dell’Ulss 3. Potrà ospitare anche utenti residenti del distretto di Mirano-Dolo provenienti da altre unità di Medicina riabilitativa per il completamento del progetto riabilitativo e di cura.

«Il nuovo reparto, con la sua attività - ha sottolineato Contato - è al momento l’unico presidio di degenza di riabilitazione intensiva della nostra Ulss 3, che ritrova così un proprio reparto di Medicina fisica e riabilitativa dopo che sono passati almeno vent’anni dalla chiusura di quello all'ospedale al Mare al Lido di Venezia. Servirà l’ampia popolazione del Distretto di Mirano-Dolo, con i suoi 271 mila abitanti, ma è a disposizione dei residenti di tutta l'azienda sanitaria». Per Lanzarin, la nuova unità operativa «è centrale nella riorganizzazione e nel potenziamento di tutte le attività riabilitative. Secondo le indicazioni della Regione Veneto, infatti, le attività sanitarie di riabilitazione vanno costruite come rete, e come rete vanno organizzate, secondo una articolazione organizzativa dipartimentale. Ecco allora che con l’apertura del nuovo reparto, si dà sostanza alle indicazioni espresse, e si garantisce in modo completo il coordinamento di tutte le attività di degenza, ambulatoriali e residenziali».