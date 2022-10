Inaugurato a Venezia il primo Spazio Enel in centro storico

Apre in campo San Lio a Venezia il primo Spazio Enel dedicato a cittadini, imprese, artigiani e commercianti che gravitano nel centro storico. Sviluppato su un'area di cinquanta metri quadri, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Al taglio del nastro, giovedì mattina, erano presenti il responsabile Enel Area mercato Triveneto, Raffaele D’Aprile, il titolare dello store, Alessandro Scala, e l'assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

«È per noi motivo d’orgoglio - ha dichiarato D’Aprile - inaugurare questo spazio nel cuore del centro storico di Venezia, dedicato ai veneziani e a chi vive in questa città unica al mondo. Con questo store intendiamo offrire un servizio di prossimità e un nuovo punto di dialogo con cittadini, artigiani e imprese, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell'ambito di un percorso costante di radicamento in un'area importante come il capoluogo lagunare e la sua provincia. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini al tessuto economico e sociale del territorio, sia nell'attività di assistenza, sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica».

Per Venturini, l'apertura di questo nuovo servizio di prossimità «è una buona notizia. - ha commentato - In queste settimane, cittadini e imprese hanno in cima alle loro preoccupazioni i rincari energetici, il fatto che Enel abbia scelto di essere presente fisicamente in centro storico per consulenze e informazioni costituisce un possibile concreto aiuto per pianificare in modo consapevole i propri bilanci familiari o aziendali».

Lo store offrirà consulenze personalizzate sulle tariffe di energia elettrica e gas, sulle migliori soluzioni per l’efficienza energetica - come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza, - nonché servizi di attivazione o modifica dei contratti di luce e gas, e verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi.