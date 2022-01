Omicron ha soppiantato (quasi completamente) Delta

Omicron prende il sopravvento su Delta, o per meglio dire la soppianta, in tutto il Veneto. È quanto emerge dall'ultima "quick survey" commissionata da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss) ai laboratori regionali per fotografare l'andamento delle varianti Covid nel territorio. Nella nostra Regione l'analisi è stata effettuata su 171 campioni positivi, scelti con modalità casuale e riferiti al 17 gennaio.

In particolare, nella sola provincia di Venezia, il 96% dei casi analizzati è afferibile alla variante Omicron, come annunciato da Mosè Favarato, responsabile del laboratorio di Genetica, citogenetica e diagnostica molecolare dell'Ulss 3. «L'andamento è simile in tutto il Veneto - ha riferito - ma si tratta di un dato "grezzo" che potrebbe orientarsi attorno al 93/94% quando avremo confrontato i dati con quelli dei colleghi dell'Istituto zooprofilattico». La progressione di Omicron è in linea con le aspettative, ma non sulle tempistiche: secondo le previsioni avrebbe dovuto soppiantare la variante Delta in due mesi o poco più, ma ha raggiunto il "traguardo" in poco meno di un mese. Favarato si spinge anche più in là: «È verosimile che nei prossimi giorni si arriverà alla sostituzione completa della variante».

Impossibile sbilanciarsi, invece, sulla possibilità che Omicron sia l'ultimo passo verso un'evoluzione o addirittura fine della pandemia. «Quello che possiamo con pragmaticità dire - ha spiegato Favarato - è che la grossa diffusione del virus ha causato un elevato numero di positivi e questo ha aiutato a raggiungere un processo di immunizzazione più diffuso. Se questa sia l'anticamera della fine, faccio fatica a poterlo affermare, - ha concluso - aspetterei di vedere la discesa della curva ed eventuali nuove varianti».