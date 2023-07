Minaccia di buttarsi dal tetto dell'hotel, lunga trattativa: salvato VIDEO

Minacciavano di buttarsi nel vuoto una volta saliti sul tetto dell'hotel Helvetia a Lido. Invece due operai sono stati salvati grazie alle trattative avviate e portate avanti dai carabinieri, dalla polizia locale, dalla Digos e dai vigili del fuoco, intervenuti per scongiurare il peggio e che dopo tre ore di dialogo ininterrotto sono riusciti a far scendere l'unico operaio rimasto, che aveva iniziato a sentirsi male per il caldo e la spossatezza.

Una mattinata di preoccupazione sull'isola per la grossa protesta messa in atto da un gruppo di cinque lavoratori egiziani, in subappalto di una ditta di ristrutturazione dell'hotel, che verso mezzogiorno ha deciso di spingere la contestazione contro il mancato pagamento di diverse mensilità di retribuzione, al punto che due di loro hanno guadagnato il tetto della porzione in fase di riqualificazione, sporgendosi e minacciando di lanciarsi dall'alto.

Un militare dell'Arma ha allora cercato il modo di instaurare un dialogo e una volta avviato lo ha mantenuto tentando di ottenere delle garanzie per i lavoratori con la collaborazione delle altre polizie accorse sul posto per l'emergenza. Intanto le condizioni di salute dell'unico operaio sul tetto iniziavano a farsi critiche. Il carabiniere ha contattato al telefono e via mail il responsabile della ditta per ottenere rassicurazioni sui pagamenti agli operai da scambiare per poter continuare la contrattazione e allontanare il pericolo di una tragedia, vuoi per un malore dell'uomo esposto sul tetto a elevate temperature, ma anche per un gesto estremo. Dopo tre ore, verso le 15, l'uomo davanti alle evidenze portate dalle forze dell'ordine si è convinto a scendere e si è salvato. Consegnato dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale al Suem è stato portato al punto di primo soccorso del Lido all'ex ospedale al Mare per l'assistenza e le cure.