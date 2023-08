Operazione anti borseggi: un arresto, due denunce e un foglio di via

Una donna arrestata, altre due denunciate e una quarta colpita dal foglio di via. È il bilancio di un'operazione eseguita lunedì dalla polizia nel centro storico di Venezia per contrastare il fenomeno dei borseggi.

In particolare una cittadina straniera, domiciliata a Roma, che si aggirava all’interno della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, è stata sorpresa in violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Roma per la durata di due anni, applicata dal tribunale di Milano a dicembre 2022. La donna, quindi, è stata arrestata e successivamente condannata a un anno ed 8 mesi di reclusione oltre al divieto di dimora nella città di Venezia. È stata inoltre denunciata per aver violato la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno a Venezia emesso dal questore di Venezia nel 2020.

Le altre tre cittadine finite nella rete della polizia, tutte straniere, sono state accompagnate in questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali due di loro sono state denunciate, mentre per la terza è stato disposto il foglio di via obbligatorio. Salgono così a sette le persone che, dall’inizio di agosto, sono state denunciate per inottemperanza a fogli di via obbligatori nel corso dei servizi straordinari contro il fenomeno dei borseggi, ai quali si aggiunge, oltre all'arresto, l’irrogazione di 11 fogli di via obbligatori e di due Dacur, che impediscono l’accesso all’area urbana della città di Venezia.