Il sindaco Brugnaro firma l'ordinanza anti alcol per il Capodanno

Un'ordinanza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dispone alcune misure pensate per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nella notte di Capodanno. Il provvedimento vieta la somministrazione e il consumo di alcol, in determinate situazioni, dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 6 del 1 gennaio, sia a Venezia (dove si terrà uno spettacolo pirotecnico), che a Mestre (dove si svolgerà invece un evento musicale dal vivo).

In particolare, alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di ristorazione del territorio comunale è vietato venedere bevande da asporto, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro, in lattine chiuse o in bottiglie di plastica tappate. È anche vietata la somministrazione nei plateatici esterni di bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro.

Per quanto riguarda l'utenza, è vietato assumere per strada bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro; inoltre, nelle aree dove si svolgeranno gli spettacoli è vietato anche avere con sé oggetti atti ad offendere e spray al peperoncino o sostanze simili. Per i trasgressori sono previste multe tra i 25 ed i 500 euro, oltre alla confisca dei contenitori e degli oggetti vietati.