Il sindaco firma l'ordinanza anti alcol per il Redentore

Anche per la festa del Redentore 2023 sarà in vigore, a Venezia, l'ordinanza pensata per limitare l'utilizzo di alcol e i rischi che ne derivano in termini di sicurezza pubblica. A firmarla è il sindaco Luigi Brugnaro.

Il provvedimento, valido dalle ore 19 di sabato 15 alle ore 3 di domenica 16 luglio, prevede il divieto nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, di vendita e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglia o qualsiasi altro contenitore in vetro. Nel centro storico è vietato anche il trasporto sulla pubblica via, senza giustificato motivo, di qualsiasi tipo di bevande in contenitori in vetro. Inoltre, in alcune zone (rive tra San Marco e i Giardini, campo SS. Filippo e Giacomo, Punta della Dogana e Zattere, campo della Salute, Fondamenta San Giovanni, Zitelle e della Croce), è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, nei plateatici, di bevande da e in contenitori di vetro.

Infine, è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray al peperoncino o simili. Le violazioni all'ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria tra i 25 e i 500 euro.