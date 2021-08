Chioggia, prima positivi al molecolare poi negativi: in corso gli accertamenti di Ulss 3

Rientrato l'allarme all'ospedale di Chioggia, dove giovedì scorso sette degenti erano risultati positivi al covid. I successivi test, ripetuti nel corso del fine settimana, infatti, hanno sempre dato esito negativo. I tecnici di Ulss 3 stanno effettuando ora gli accertamenti del caso per capire come sia possibile che i primi tamponi molecolari somministrati abbiano restituito tutti delle apparenti "false positività" al virus.

«La situazione è tornata alla normalità, - ha commentato oggi Paolo Puricelli, direttore dell'ospedale - abbiamo screenato anche tutti gli operatori sanitari presenti in servizio man mano che cambiavano di turno e tutti sono risultati negativi. Rispetto alla positività iniziale - ha aggiunto - stiamo facendo degli accertamenti col dottor Scarparo (direttor Microbiologia dell'Angelo, ndr) per capire ciò che si è verificato. Quello che ci preme mettere in evidenza è che la sorveglianza ai pazienti ricoverati è strumento necessario e che questo stress test nella realtà di Chioggia ha dimostrato che i meccanismi funzionano».

«Solo nei prossimi giorni potremmo dare un'interpretazione al fenomeno, - ha sottolineato Scarparo - escluderei comunque problematiche di tipo diagnostico. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Tutti i campioni prelevati - ha concluso - avevano una carica virale molto bassa».