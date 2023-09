Sub si sente male durante l'immersione e perde la vita

Un dramma ha colpito la comunità subacquea veneziana nel pomeriggio di ieri. All'entrata portuale tra il Lido di Venezia e Punta Sabbioni, un subacqueo ha perso la vita durante un'immersione.

Paolo Bressanello, 65 anni, originario di Venezia e residente a Sant’Elena, faceva parte di un team di sub che stava effettuando un'immersione. Dopo essere stato tratto in superficie dai suoi compagni, che avevano notato la sua difficoltà, gli immediati tentativi di soccorso non hanno purtroppo avuto esito positivo. La squadra, su un'imbarcazione, ha cercato di raggiungere il porto rifugio di Punta Sabbioni il più velocemente possibile. Una volta a terra, sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Cavallino-Treporti, che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma senza successo. Paolo Bressanello un subacqueo molto esperto e competente. «Un nostro validissimo collaboratore e amico sempre disponibile - scrivono su Facebook dal Club Subacqueo San Marco -. Siamo vicini alla moglie Paola, alla figlia, e alla famiglia tutta».