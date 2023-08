Parto in ambulanza: la Croce Verde non fa in tempo a raggiungere l'ospedale, nasce Ambra

«Hai avuto fretta di nascere e ci hai trovata pronti per te. Nulla è più bello di una nuova vita che viene al mondo. Ai genitori le più vive congratulazioni da parte dell'associazione». I volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti avrebbero voluto arrivare in un lampo all'ospedale per affidare ai medici la mamma ormai prossima al parto. Ma non ce n'è stato il tempo. La bambina, Ambra, è nata in ambulanza lunedì mattina.

Gli operatori e il medico hanno provveduto all'assistenza e hanno fatto venire alla luce la piccola a bordo del mezzo. Quando è arrivata all'ospedale, dopo il tragitto nell'idroambulanza per raggiungere il Civile, la bambina era già venuta al mondo ed è stata affidata alle cure dei pediatri mentre la mamma veniva visitata e accolta in reparto. Sono entrambe in buone condizioni.