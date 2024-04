Danni a un passaggio a livello a Noale, rallentata la linea Venezia-Bassano

Il lunedì non è cominciato nel migliore dei modi per i pendolari che sono soliti utilizzare il treno per recarsi a scuola o sul posto di lavoro. L'ennesimo passaggio a livello danneggiato a Noale, infatti, ha comportato ritardi a cascata fino a 25 minuti, nella prima mattinata di oggi, ai convogli in transito sulla linea Venezia-Bassano del Grappa.

