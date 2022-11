Sicurezza, Piantedosi incontra il sindaco. Entro fine mese Salvini a Venezia in sopralluogo

Domenica mattina il neo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha incontrato a Ca' Corner il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Durante l'incontro, spiega una nota del Comune, «c'è stata una condivisione sui temi che riguardano la sicurezza e il futuro della città e il ministro ha approvato le iniziative già avviate». Piantedosi ha manifestato il suo impegno a tornare personalmente al più presto a Venezia per un specifico focus sulla sicurezza e sui possibili percorsi e soluzioni da adottare. «Venezia da oggi ha un amico in più», ha commentato il primo cittadino al termine ella riunione.

Lunedì mattina sarà il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a fare il suo ritorno in laguna. Sarà l'occasione per le prime visite negli uffici giudiziari da parte del Guardasigilli, atteso alle 9.30 nell'aula d'Assise del tribunale di Rialto. Entro la fine del mese, quindi, sarà la volta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, che sarà a Venezia per alcuni sopralluoghi, come spiegato in un comunicato ufficiale. Salvini «tra le altre cose approfondirà caratteristiche e funzionamento della barriera di cristallo che proprio in queste ore ha salvato San Marco dall’alta marea e il sistema di dighe mobili Mose».