Piave a rischio esondazione: chiuso tratto di SP51 a Musile

Stando alle previsioni, il Piave dovrebbe esondare alle 3 di stanotte nel territorio di Musile di Piave. È per questo che su richiesta del genio civile, la città metropolitana di Venezia ha predisposto la chiusura del tratto di strada provinciale 51 all'interno dell'area golenale, dalle 21 di questa sera fino a lunedì mattina.

Allerta della protezione civile

La situazione idrogeologica e idraulica è sotto attenta osservazione in tutto il Veneto, motivo per cui la protezione civile regionale ha diramato l'avviso di criticità alle 14 di oggi. Osservato speciale in provincia di Venezia non è solo il bacino del Piave, ma anche la rete principale Livenza, Lemene e Tagliamento in allerta rossa.