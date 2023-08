Devono scontare anni di carcere e si nascondono a Mestre: scoperti dalle volanti

Hanno precedenti per spaccio e furti, devono scontare anni di carcere e si nascondono, sperando di sfuggire ai controlli, in via Piave e nelle strutture ricettive di Mestre: guarda caso proprio le più controllate e presidiate dalle forze di polizia in questo periodo. La scorsa settimana gli agenti del commissariato mestrino hanno scoperto ed eseguito due ordini di carcerazione per due stranieri. Nel primo caso, nell’ambito dell'attività antidroga e di contrasto alla criminalità diffusa, sono riusciti a rintracciare uno dei due in un civico di via Piave: si tratta di un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per spaccio, sul quale pendeva la pena del carcere per 2 anni e 4 mesi per un reato riguardante l'immigrazione clandestina. Era infatti tornato in Italia dopo essere stato espulso.

Nel secondo caso, invece, l'indagine effettuata dai poliziotti della della questura di Venezia, ha consentito di rintracciare, in una struttura ricettiva di Mestre, un cittadino romeno su cui pendeva un mandato di arresto, emesso dal Tribunale di Siena a seguito di una condanna per furti commessi nel 2019, condannato a 4 anni e 3 mesi di carcere. Dopo gli accertamenti i poliziotti hanno accompagnato i due al Santa Maria Maggiore.