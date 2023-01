Via ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Lugugnana

Il ponte sul canale Lugnugnana verrà demolito e ricostruito. Situato lungo la strada provinciale 42 “Jesolana”, in comune di Portogruaro, è infatti in stato di forte deterioramento e la Città metropolitana ha optato per un completo rifacimento. Il progetto però prevede di recuperare, nella nuova struttura, le travi ad arco esistenti, che verranno sabbiate, verniciate e saldate al nuovo impalcato. Dove sarà possibile verranno conservati, almeno in parte, anche i traversi di collegamento. Inoltre saranno ampliate e consolidate le strutture di fondazione.

Il nuovo ponte permetterà, poi, di allargare localmente la sede stradale di circa 2 metri per lato in senso trasversale. Per questioni logistiche e per limitare i tempi di chiusura della strada, l’impalcato del ponte verrà interamente assemblato in un’area di cantiere adiacente, per poi essere installato sulle nuove spalle. I lavori avranno una durata prevista di 90 giorni, con conclusione entro la metà di aprile. Durante l’intervento sarà necessario istituire dapprima un senso unico alternato (fino al 12 febbraio), poi la chiusura totale al traffico, indicativamente dal 27 febbraio al 1° aprile.

Il ponte esistente, lungo 16,5 metri e ampio 5,9, è costituito da due travi principali in acciaio ad arco, collegate da traversi disposti ad interassi, uno in corrispondenza di ogni montante verticale delle travi principali, su cui poggiano i profili sui quali è stata realizzata la massicciata stradale, in assenza di soletta in calcestruzzo. La Città metropolitana, verso la metà di febbraio, emetterà un’ordinanza relativa alle deviazioni del traffico.