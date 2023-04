Giacigli, cibo, indumenti: polizia locale sgombera il Porta Gialla

Nuovo intervento della polizia locale di Venezia nell’ambito del progetto Oculus. Nella giornata di venerdì gli agenti hanno effettuato una perlustrazione al Porta Gialla, all’interno del parco di San Giuliano. È stata controllata l’intera zona, dove sono stati individuati una serie di giacigli, fatti di sacchi a pelo, oltre ad una serie di indumenti e cibo di recente preparazione.

Gli spazi erano stati occupati anche con tavoli e brande, oltre a varie suppellettili che fanno supporre che alcune persone vi abbiano fatto base nelle ore precedenti ai controlli, riuscendo ad introdursi tramite l'effrazione di alcune vetrate. Per sgomberare quanto trovato all’interno, è stato chiesto l’intervento del personale di Veritas, il quale ha provveduto a recintare la zona per impedire nuovi ingressi abusivi. Dall’inizio dell’anno sono stati già una trentina gli interventi effettuati dal servizio Oculus, per mettere in sicurezza i luoghi abbandonati.

«Grazie alla polizia locale e al programma Oculus continua, in maniera costante, la nostra lotta al degrado e la messa in sicurezza delle aree segnalate - commenta l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce - Intervenire in maniera repentina è fondamentale per la sicurezza e il decoro della città».