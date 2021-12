Poste Italiane: più di 63 mila dosi di vaccino Moderna consegnate a Mestre

È arrivato oggi, 2 dicembre, un nuovo carico di vaccini Moderna all’ospedale di Mestre. A consegnarli sono stati i furgoni di Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con il personale dell'Esercito.

Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico questa mattina 63.100 dosi di Moderna e hanno concluso il loro viaggio raggiungendo la destinazione finale dell’ospedale dell’Angelo. La spedizione contribuisce all'avanzamento della campagna vaccinale, che in questi giorni, in provincia di Venezia, sta registrando un'accelerazione con la somministrazione della terza dose e, in molti casi, anche della prima.