Poste Italiane: consegnate all'ospedale di Mestre altre 75.300 dosi di vaccino Moderna

I furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, hanno consegnato giovedì 13 gennaio all’ospedale di Mestre 75.300 dosi di vaccino Moderna, in collaborazione con le forze armate. Nella primissima mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso la seconda consegna vaccinale del 2022 raggiungendo la destinazione finale dell'Angelo.

In Veneto, nel corso del 2021, Poste Italiane ha consegnato in tutto oltre 2.600.000 dosi di vaccini anti Covid e oltre 7.900.000 di kit sanitari per i Covid Point. Lo scorso 5 gennaio i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, avevano consegnato all’ospedale dell’Angelo di Mestre (che funge da ‘hub’ di smistamento per gli ospedali del Veneto) altre 61.000 dosi di vaccini Moderna.