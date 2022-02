Blitz di protesta all'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari

Fuori programma, stamattina, all'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'università Ca' Foscari: una rappresentante del collettivo Lisc è salita sul palco del teatro Goldoni di Venezia, dopo i saluti istituzionali, per lamentare «l'immobilismo dell'ateneo nei confronti degli studenti». «L'università - ha detto - ha lasciato indietro gli studenti in difficoltà, costretti ad abbandonare la città, e prodotto un modello sociale e politico neoliberista. Durante il primo lockdown abbiamo assistito all'aumento delle tasse, mentre il peso della pandemia gravava sulle spalle delle nostre famiglie. A ciò, è seguito l'abbassamento delle indennità delle borse di studio. Tutto senza curarsi del disagio e del malessere che tocca il mondo degli studenti».

C'è stato anche un riferimento ai percorsi di scuola-lavoro: «L'università oggi ha la sola funzione di preparare i ragazzi a un sistema che ammala e ammazza. L'università è sempre più simile a un'azienda anziché a un luogo in cui crescere pareri consapevoli». All'intervento ha replicato la rettrice Tiziana Lippiello: «Questa - ha detto - è una manifestazione di come Ca' Foscari abbia sempre dato spazio al libero pensiero».

Nel pomeriggio è anche programmata una contestazione studentesca alla sede dell'ufficio scolastico regionale di Mestre. L'iniziativa fa seguito alle varie mobilitazioni contro l'alternanza scuola-lavoro, svoltesi nelle ultime settimane come forma di protesta dopo la morte del diciottenne Lorenzo Parelli durante uno stage in azienda. «Non si può morire di scuola lavoro», ribadiscono gli studenti annunciando anche una manifestazione nazionale per il 18 febbraio.