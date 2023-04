Incidente al centro disabili, giovane ferisce psicologa con un coltello

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, a Zero Branco (Treviso) presso il centro di co-housing per persone disabili "Terra libera tutti". Durante un laboratorio di cucina, in cui gli ospiti del centro stavano sbucciando delle patate per preparare il pranzo del lunedì, un rumore improvviso ha spaventato un ragazzo 29enne affetto da disabilità che, girandosi di scatto, ha ferito con il coltello la psicologa 32enne del centro, residente a Scorzè. La vicenda è riportata da TrevisoToday.

Sul posto sono intervenuti poco dopo medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Le condizioni della dottoressa sono gravi. I carabinieri della stazione di Zero Branco hanno svolto i rilievi del caso. In mattinata anche il sindaco Luca Durighetto si è recato presso la struttura per verificare quanto accaduto: «Terra libera tutti - spiega - è una realtà attiva da quasi cinque anni e ha altre tre sedi a Scorzè. Un centro con cui abbiamo collaborato più volte come amministrazione comunale e che porta avanti un progetto lodevole di sostegno ai giovani con difficoltà. Fortunatamente la psicologa del centro non è in pericolo di vita. A lei va tutta la nostra vicinanza in questo momento», conclude il primo cittadino.

Il giovane in passato era già stato protagonista di alcuni episodi di aggressività, rimasti però sempre sotto controllo, secondo quanto riferito dal personale del centro di Zero Branco. Il ragazzo si è reso conto subito dopo l'incidente di quanto aveva fatto. Dalla struttura sarà quindi riportato in famiglia, venendo però seguito dal personale del centro per elaborare l'accaduto che ha provocato un forte stress anche negli altri ospiti della struttura. «Se dovessero esserci ripercussioni legali, "Terra libera tutti" è pronta a dare il proprio supporto in primis alla psicologa ferita ma anche al ragazzo, nel caso dovesse venire indagato - commenta Andrea Gambardella, responsabile del centro di Zero Branco -. Il suo percorso insieme a noi stava avendo grandi progressi, purtroppo oggi si è interrotto in modo davvero brusco».

«Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla psicologa rimasta ferita - sono le parole del governatore Luca Zaia -. Si tratta di professioniste e professionisti che operano in un settore delicatissimo, sia per le caratteristiche dei pazienti, ai quali deve sempre andare il nostro rispetto e tutta la nostra attenzione umana e medica, sia per i rischi che a volte gli operatori si trovano ad affrontare».